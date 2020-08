Vico Equense. Ultimato lo screening su coloro che hanno partecipato al matrimonio del 19 agosto. Quattro persone risultate positive

Riportiamo il comunicato del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, pubblicato sulla sua pagina Facebook: “È stato ultimato lo screening delle persone entrate in contatto con il matrimonio dello scorso 19 agosto, ove un invitato è risultato essere positivo al Covid-19. La notizia che ha destato tanta ansia e preoccupazione nella nostra Città, tra i parenti e conoscenti, ha dato questo esito: due residenti di Vico Equense, uno di Meta ed uno di Torre Annunziata sono risultati positivi. Sono stati tutti contattati e posti in isolamento. Tutti i membri del personale del ristorante dove si è svolto il ricevimento di nozze sono risultati negativi.

Ringrazio il Direttore dell’UOPC, dottor Fanara, unitamente ai dottori Imperatore e De Gregorio con le dottoresse dell’USCA per la disponibilità e la professionalità dimostrata.

Abbiamo vissuto giorni intensi nei quali ho cercato di rispondere e tranquillizzare quanti mi hanno contattato.

Rinnovo il mio invito a tenere alta l’attenzione ed a seguire tutte le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19″.