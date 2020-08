Vico Equense, tour per scoprire la città

Continuano gli appuntamenti per scoprire e conoscere la città di Vico Equense. Il comune, in collaborazione con l’Associazione guide Vico Equense, nell’ambito della rassegna Vico d’estate 2020 ha lanciato un ciclo di visite guidate organizzate. Il nome dell’iniziativa è T’accumpagn Vico Vico. Il prossimo tour ci sarà venerdì 14 agosto alle ore 18.00. Escursione di circa due ore al centro storico del borgo di Seiano con le guide Ornella Colandrea e Mariano Prodomo (info e prenotazioni 333 605 6259). Si partirà da Piazza Seiano (nei pressi del bar De Simone). Seguirà domenica 16 agosto alle ore 9 l’escursione al borgo di Arola e trekking a Monte Vico Alvano con le guide Antonietta Rossi e Stefano Cocca (info e prenotazioni 3480322976). La durata sarà di circa 4 ore. La prenotazione è obbligatoria così come la mascherina.