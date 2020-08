Vico Equense / Torre del Greco. Autopsia per accertare cause morte del boy scout sul Sentiero degli Dei

Vico Equense / Torre del Greco ( Napoli) . Autopsia per accertare cause morte del boy scout sul Sentiero degli Dei. Città sotto choc per la scomparsa del giovane Luigi Articolo a soli 16 anni. Una morte avvenuta nel territorio di Santa Maria del Castello, che è Vico Equense e non Positano, dove c’era solo la postazione dell’elicottero a Montepertuso, mentre percorreva il Sentiero degli Dei, come riporta Metropolis, con i boy scout dell’area del Vesuvio, per accamparsi quattro giorni. I soccorsi sono stati inutili, all’ospedale Ruggi di Salerno è arrivato esanime. La Procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia per accertarsi delle cause, si pensa ad infarto o aneurisma.