Vico Equense, svolta per Punta La Guardia: la torre passa al comune

E’ un simbolo di Vico Equense, protetto dagli uliveti e che domina dall’alto il golfo di Napoli. Ma che purtroppo da anni è letteralmente inaccessibile. Anche perché, come denunciarono alcuni residenti, spuntò pure un portone piazzato da un privato che impediva il passaggio. Ecco l’articolo di Salvatore Dare per Metropolis dove si parla di un riaffidamento al comune di Vico Equense.

Ma ora il Comune su riprende quel “monumento” e il sindaco Andrea Buonocore ha ottenuto l’ok dal demanio. La torretta di Punta La Guardia “torna” nel patrimonio comunale. Una bozza di protocollo d’intesa tra l’amministrazione municipale e il demanio era già stata ipotizzata due anni fa, ora la svolta.

La Torre Punta La Guardia, come scrive l’avvocato e storico Francesco Saverio Esposito, è posta sull’omonimo promontorio nel casale di Montechiaro, è menzionata per la prima volta in una lettera di Carlo I d’Angiò del 19 aprile del 1277. In seguito ristrutturata e trasformata nella seconda metà del 500 ,in periodo vicereale , allorquando gli Spagnoli edificarono , per parare il pericolo delle incursioni dei pirati barbareschi, lungo tutta la costa del vicereame una serie di torri di avvistamento.