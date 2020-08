Vico Equense. Spiaggia di Tordigliano presa d’assalto per il Ferragosto. La spiaggia di Tordigliano, che si trova tra i Comuni di Piano di Sorrento e Positano (ma di competenza del Comune di Vico Equense), è stata letteralmente presa d’assalto da centinaia e centinaia di visitatori in questa giornata di Ferragosto, sia via mare che via terra.

Nonostante, infatti, l’operazione della Guardia Costiera, i cui controlli e la vigilanza per la tutela della legalità e la repressione degli abusi demaniali continuano anche in questo fine settimana di Ferragosto, e che hanno portato al sequestro di una struttura ricettiva abusiva in località Tordigliano-Chiosse, nel Comune di Vico Equense, a confine con Positano, la spiaggia rimane la località preferita da centinaia di persone per trascorrere questa giornata di festa.