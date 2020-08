Vico Equense. Spiagge solo ai residenti, il Tar congela il caso: verdetto a settembre. “Continuiamo per la battaglia per le spiagge anche quando i bagni non si faranno più”. Il professore Franco Cuomo, esponente dei Verdi ambienti e società di Vico Equense, rilancia la crociata per l’accesso agli arenili e critica duramente – sostenuto dal comitato ‘Il mare è di tutti’ – i provvedimenti e le uscite pubbliche del sindaco Andrea Buonocore. Il primo cittadino, da diverse settimane – così come accade nelle vicine Meta e Massa Lubrense – ha predisposto alcune ordinanze che consentono l’accesso alle spiagge libere soltanto ai residenti. Un provvedimento già bollato dallo stesso Cuomo come “classista” e che ora è oggetto di contenzioso dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania.

Non è stata accolta la richiesta di sospensiva formulata da Vas, ma l’udienza nel merito ci sarà il prossimo otto settembre. Evidente che non ci sia stata alcuna bocciatura dell’istanza degli ambientalisti a dispetto di alcune ricostruzioni fatte trapelare dall’amministrazione e dallo stesso Buonocore. La partita è aperta, seppur almeno per un altro mese i provvedimenti non verranno minimamente intaccati.

Non finisce qui. Perché, come già chiarito da Cuomo, i cittadini si stanno autotassando per fronteggiare i costi del ricorso: sinora raccolti oltre 700 euro per provvedere alle spese legali in attesa del verdetto previsto a estate praticamente finita.

Fonte Metropolis