Vico Equense. Sompare la fontanina, prepotenza nei confronti dei più deboli

Vico Equense ( Napoli ) Buongiorno volevo segnalarti l’ennesima prepotenza, come sempre a danno dei più deboli e meno abbienti. Nella piazzetta della Marina di Seiano hanno eliminato la fontanina pubblica che gli avventori delle spiagge da sempre utilizzavano per dissetarsi e rinfrescarsi. Ormai è evidente il disegno che c’è dietro l’ennesimo sopruso, volto a favorire gli interessi privati a discapito dei pubblici servizi, in un luogo che appartiene a tutti. A giorni ci toglieranno anche l’aria che respiriamo. In compenso ci hanno piazzato un bel palo della luce. E hanno fatto la predisposizione per metterne anche un altro…