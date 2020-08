Vico Equense, Seiano: traffico in galleria

Vico Equense, caos in galleria a Seiano. Con l’arrivo di Ferragosto e la grande affluenza di turisti il traffico in galleria in direzione Sorrento è completamente bloccato. La crisi legata all’emergenza sanitaria inizialmente aveva fatto presagire poco lavoro per i lidi, le strutture ricettive e i ristoranti della Penisola sorrentina. Fortunatamente, proprio come gli scorsi anni, c’è stato il “tutto pieno” per la settimana di Ferragosto. E l’intenso traffico lo dimostra.