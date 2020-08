Vico Equense / Positano. Uomo chiede soldi per fantomatico torneo in memoria di Arturo Aiello, la denuncia del padre

AVVISO IMPORTANTE

STO AD AVVISARE LA POPOLAZIONE DI VICO E CASALI NONCHÉ DI POSITANO, CHE UN INDIVIDUO DI TICCIANO DALLA DUBBIA MORALITÀ E PRIVO DI SCRUPOLI, VA GIRANDO A TAPPETO DA VICO FINO A POSITANO E CREDO IN PENISOLA CHIEDENDO SOLDI PER UN FANTOMATICO TORNEO DI CALCIO IN MEMORIA DI ARTURO AIELLO ( RAGAZZO VOLATO IN CIELO IL 17 SETTEMBRE 2019 IN SEGUITO AD INCIDENTE) PURTROPPO QUALCUNO CI È CASCATO, DIFFIDATE E AVVISATEMI SE VI DOVESSE CAPITARE PERCHÉ QUEI SOLDI SERVONO PER TUTT’ALTRI DUBBI SCOPI RIPETO TUTT’ALTRI DUBBI SCOPI.

VI INVITO A CONDIVIDERE E FARE GIRARE QUESTA NOTIZIA AFFINCHÉ SI PONE FINE A QUESTO LURIDO IGNOBILE E MESCHINO RAGGIRO.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.

Antonino Aiello