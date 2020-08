Vico Equense-Positano, intervento dei Vigili del Fuoco in elicottero a Tordigliano

Vico Equense-Positano, intervento nelle zone alte della costa di Amalfi e Sorrento, in località spiaggia lunga di Tordigliano. È proprio qui che i Vigili del Fuoco sarebbero intervenuti ieri pomeriggio alle ore 17 circa.

Non siamo a conoscenza di cosa possa aver reso necessario l’intervento via aria che, chiaramente, viene preso in considerazione nei casi in cui la situazione di pericolo sia difficile da raggiungere con i mezzi terrestri. Intanto dalla foto si nota chiaramente un pompiere calarsi sul rilievo. Seguiranno aggiornamenti.