Vico Equense. Pietrame sulla S..S 163 a Tordigliano per il vento, ma nessuna chiusura per Positano e Piano di Sorrento. Siamo al crocevia fra Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, al confine fra provincia di Napoli e Salerno, dove ogni volta che c’è un pò di vento cade , come in tutta la Costa d’ Amalfi, pietrame e arbusti, come ben sanno i positanesi.

Siamo dunque nell’ordine della normalità, gli operai dell’ANAS sono intervenuti a pulire la strada statale 163 Amalfitana, e non date retta alle notizie false e tendenziose, volte a far del male al nostro territorio, la strada è normalmente aperta ma in ogni caso consigliamo PRUDENZA con il vento. Ricordiamo che SEMPRE quando c’è il vento sulla statale amalfitana c’è sempre il rischio di pietrame o arbusti che possono arrivare sulla sede stradale.

Come sempre solo Positanonews è solo sul posto e da notizie di prima mano. A Praiano la strada è ufficialmente chiusa, quindi la SITA non passa, ma sulla barriera i passanti hanno creato un varco e passano, a loro rischio e pericolo, peccato per il turismo che ha subito un brusco calo non solo per la fine di agosto ma anche per questa situazione.