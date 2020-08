Vico Equense. Nuovo caso positivo in città, è un medico che lavora all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia

Riportiamo il comunicato del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha informato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid 19. Trattasi di un giovane medico al suo rientro dalle ferie che lavora all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Per puro caso, prima di rientrare in servizio, ieri si sottoponeva al tampone risultato essere positivo.

L’ho sentito, è asintomatico, sereno e sta ricostruendo la mappatura dei suoi rapporti come da protocollo. A lui e alla sua famiglia l’augurio di una pronta e rapida guarigione.

Intanto, a seguito dei numerosi messaggi pervenutimi nel pomeriggio circa un altro caso positivo, preciso che trattasi di un soggetto NON RESIDENTE a Vico ma dipendente di una ditta locale che, risultato positivo a seguito di un ricovero ospedaliero, è attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare in Napoli. Anch’egli, ieri, rientrava dalle ferie e si sta ultimando la mappatura dei contatti. I suoi colleghi, già in data odierna, si sono sottoposti al test”.