Vico Equense matrimonio con invitato col covid allo Scrajo test per tutti e chiusa attività

Vico Equense ( Napoli ) . Matrimonio con invitato col covid allo Scrajo test per tutti e chiusa attività Invitato ad un matrimonio comincia a sentirsi male durante la cerimonia. Sintomi che fanno scattare l’allarme dopo il sì della coppia. Il giorno dopo l’ospite alle nozze fa il tampone e risulta positivo al Covid. Scattano i test a tutti i partecipanti alla cerimonia e ai dipendenti dello Scrajo Terme. Sono 132 i tamponi effettuati di cui si aspetta l’esito in queste ore. Tra i posti più belli e suggestivi del Golfo di Napoli, la struttura di prestigio a Vico Equense è stata chiusa in via precauzionale. Il sindaco Buonocore si è impegnato, in queste ore, per ricostruire l’intera rete dei contatti con la società proprietaria della location. Continua, invece, l’attività dello stabilimento balneare con una gestione imprenditoriale, dipendenti e ingresso del tutto differenti. “Abbiamo fatto il massimo sforzo per controllare tutti e siamo fiduciosi che si risolva al più presto. Abbiamo fatto tantissimo in pochissimo tempo. Speriamo che non ci siano positivi diretti o indiretti” dichiara Buonocore. Una notizia che preoccupa in Penisola sorrentina, ma proprio oggi da Piano di Sorrento il sindaco Iaccarino ha fatto sapere che non vi è nessun positivo al coronavirus covid-19 sul territorio dopo lo screening di massa dei giorni scorsi.

Ricordiamo che non vi è nessun problema a frequentare la spiaggia e la balneazione, di questa meravigliosa zona a ridosso di Castellammare di Stabia e sotto il Faito, a differenza di quello che dicono altri Le rassicurazioni e le precisazioni sulla vicenda vengono dal facebook del profilo ufficiale.