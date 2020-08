Vico Equense. Lidi solo per residenti: ricorso al Tar dei Verdi. Posti in spiaggia vietati a non residenti, la decisione del sindaco Buonocore continua a tener banco e alimentare polemiche. A decidere di portare la questione nelle aule di tribunale è stata l’Associazione Verdi Ambiente e Società, che ha presentato un ricorso al Tar per chiedere la sospensiva del dispositivo. Una richiesta che è stata respinta dai giudici, e i provvedimenti con cui si prevede accesso alle spiagge libere solo a residenti restano in vigore (i non residenti se vogliono devono prenotare e andare nei lidi e negli stabilimenti privati e in concessione). L’Udienza di merito è stata fissata all’otto settembre, a estate finita. Fin da subito i Verdi, nella persona di Franco Cuomo, si erano mobilitati con uno slogan chiaro “Il mare è di tutti”. Il coordinatore cittadino dei Vas, Cuomo, aveva trasmesso appelli all’attenzione del prefetto di Napoli Marco Valentini chiedendo l’annullamento di delibere e ordinanze che fissano requisiti per l’accesso alle spiagge.

C’è un elemento su cui riflettere: come specificato già da Tito, incidono sulle scelte dell’amministrazione di Meta i provvedimenti con cui gli altri Comuni della penisola sorrentina hanno regolamentato l’accesso alle spiagge. Qui sono state prefissate regole con priorità ai residenti. Precedentemente all’emanazione dell’ordinanza, a Meta il boom di bagnanti provenienti da altre località era legato al fatto che non erano state in un primo momento adottate politiche di “stop” ai non residenti.

Fonte Metropolis