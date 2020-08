Vico Equense, lamentele per il decoro urbano a via San Ciro: “diventata una discarica”

Nel centro di Vico Equense i cittadini reclamano maggiore accortenza per il decoro urbana. La questione è stata segnalata e pubblicata alla pagina Facebook “Aequa News”. “È vergognoso come Via San Ciro sia diventata la discarica di Vico Equense e il Comune non prende alcun provvedimento!”, si apprende dalla fanpage.

“Chiazze di pipì ovunque e mozziconi di sigarette buttate spesso e volentieri da sopra i palazzi che affacciano sulla strada. Invece di far usare la famosa bottiglietta di acqua che non serve assolutamente a nulla, perché il Comune non prende provvedimenti SERI?”