Vico Equense. La richiesta di aiuto della pasionaria dei cani Angela Starace del Faito non rimanga inascoltata. Definirla “animalista” è dir poco. In questo momento è in difficoltà sballottata fra Castellammare di Stabia e la Puglia, in cerca di uno spazio dove poter stare con i suoi cani e vivere tranqulla . Chi sa e può la aiuti.