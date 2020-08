Vico Equense. La consigliera Rossella Staiano “Tranquilli tutti, non ho nessun virus”. Un post su facebook della consigliera comunale di Arola, frazione della cittadina della penisola sorrentina al confine con Piano di Sorrento .

Comunicazione di servizio…

Volevo rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati del mio stato di salute,

sabato scorso ho accompagnato una persona in ospedale per una sciocchezza, non ho contratto nessun virus, né tanto meno avuto sintomi.

Sto benissimo 🥰😘😅🤣

Certo che la gente il coronavirus Covid – 19 lo vede dappertutto, certi virus mentali non si possono debellare…aggiungiamo noi!