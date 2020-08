Vico Equense. Il parere del sindaco Buonocore sui parlamentari che hanno chiesto il contributo di 600 euro: “Restituiscano i soldi e si dimettano”

Riportiamo il post pubblicato dal sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore sulla sua pagina Facebook:

“Ho atteso qualche giorno prima di pubblicare il mio pensiero riguardo alla faccenda che ha visto alcuni parlamentari chiedere ed ottenere il contributo di seicento euro riservato ai possessori di partita IVA.

Ho atteso qualche giorno, dicevo, perché avevo la necessità di far sbollentare la rabbia e l’indignazione che provavo.

Per lavoro mi ritrovo ogni giorno, ma in particolare in questo periodo, ad ascoltare le necessità di tantissimi lavoratori che non hanno sostanze sufficienti per garantire l’indispensabile alle proprie famiglie. Persone che si sono viste negare l’indennità e che hanno dovuto presentare ricorso e ancora oggi lottano contro la burocrazia per vedersi riconosciuti i propri diritti. Allo stesso tempo assistiamo a persone che percepiscono in un mese l’equivalente dello stipendio di un operaio di un anno che hanno richiesto ed ottenuto il contributo dello Stato.

Dinanzi a questi atteggiamenti non c’è privacy che regga! Non tutto ciò che la norma prevede, bisogna, obbligatoriamente, chiedere. Bisogna restituire subito i contributi percepiti e dimettersi con effetto immediato”.