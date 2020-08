Vico Equense. I bambini salvano Greta, l’Egretta Garzetta ferita

L’hanno chiamata Greta e sta lottando tra la vita e la morte. È l’Egretta Garzetta ferita, trovata due giorni fa presso la spiaggia dello Sporting. Un gruppo di mamme e bambini ha pensato di «accudirla», ma è stato necessario l’intervento dei volontari del Wwf. «Siamo intervenuti il prima possibile spiega Claudio d’Esposito, presidente Wwf Terre del Tirreno e abbiamo notato subito che le condizioni dell’animale non erano buone. È stato bello notare l’impegno delle persone presenti, però allo stesso tempo va fatta una precisazione: quando si trovano animali feriti è opportuno contattare subito gli esperti e, nell’attesa, non bisogna intervenire con iniziative personali». A prendere in braccio l’animale, infatti, sono stati i bambini, che l’hanno appoggiato nel canotto cercando di farlo mangiare. «È stato tenero vedere il modo in cui hanno cercato di proteggerlo continua ma è meglio non toccare gli animali feriti. Ora faremo tutto per salvare Greta. I bambini non temano. Sappiamo cosa fare». Greta è stata reidratata e nutrita, conclude d’Esposito.