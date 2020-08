Vico Equense. Grande affluenza al Faito grazie alle corse della Funivia estese oltre le 23.00

Procede molto bene la stagione estiva al Monte Faito, tantissime le presenze grazie anche alle corse della Funivia che sono state estese anche dopo le 23.00, con grande soddisfazione del presidente dell’Eav Umberto Del Gregorio. Nella giornata di ieri si è raggiunta la quota di ben 1.600 viaggiatori anche perché sono tanti coloro che prediligono una passeggiata immersi nel verde rispetto alle spiagge troppo affollata, considerando una meta come Monte Faito più sicura in questo momento ed anche capace di donare maggiore refrigerio dalla calura che sta gravando sul nostro territorio. L’idea di estendere le corse dopo le 23.00 è stata sicuramente vincente in quanto consente alle persone di raggiungere Monte Faito e potersi trattenere fino a tardi avendo poi la possibilità di utilizzare la Funivia per scendere.