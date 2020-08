Vico Equense. Gli amici straziati nel dolore per Mattia, ora sarà il loro angelo . Sono senza parole, ci chiedono loro nella foto e altri come gaetano maresca fortuna e giacomo scala tramite Mena, che ci ha mandato questa foto da pubblicare, di ricordarlo, ma è troppo il dolore e ci chiedono solo di pubblicare questa foto che esprime l’amore e l’affetto per un compagno, un amico, che ora sarà il loro angelo..

