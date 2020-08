Vico Equense. Giro di vite per evitare i contagi Covid: installati i termoscanner in municipio. Al municipio di Vico Equense sono stati installati termoscanner per misurare la temperatura a dipendenti e utenti, con l’obiettivo di contenere ulteriormente il rischio di contagi.

Chi dovesse avere una temperatura maggiore a 37,5 non potrà accedere alla casa comunale. Si tratta di una disposizione urgente e necessaria per limitare pericoli dovuti alla pandemia.

Così come da ordinanze regionali, resta l’obbligo di indossare la mascherina all’interno degli uffici del municipio.

«Dobbiamo fare tutto il possibile per limitare i rischi dovuti al contagio» fa sapere l’ente.

Fonte Metropolis