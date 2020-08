Vico Equense, galleria di Seiano completamente bloccata: auto ferme da 30 minuti.

Vico Equense. Situazione infernale sulla Statale Sorrentina. La galleria di Seiano risulta letteralmente paralizzata dal traffico: le auto in coda da Castellammare verso Sorrento sono ferme da ben 30 minuti. Una vera e propri Odissea per moltissimi automobilisti, invischiati in questo traffico pazzesco.