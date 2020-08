Vico Equense festeggia i 100 anni di Domenico Di Martino

Nella giornata di oggi, il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha consegnato al concittadino Domenico Di Martino una targa-ricordo in occasione dei suoi 100 anni, esprimendo gli auguri più sinceri da parte dell’Amministrazione Comunale per il felice traguardo del secolo di vita. “Uomo semplice ed operoso, – il commento del Sprimo cittadino – nella cui esistenza è racchiusa la forza della memoria e dell’identità della nostra comunità.” Domenico Di Martino, vedovo, due figli, è nato a Vico Equense il 5 agosto 1920. Apprendista sarto iniziò a lavorare in una sartoria a Roma. Nel 1942 parte militare per Saluzzo, poi partecipa alla campagna d’Africa e alla ritirata da El Alamein. Ferito in Tunisia, rientra in Italia con la nave Ospedale e viene ricoverato nell’Ospedale militare di Modena. Dopo l’8 settembre 1943 viene accolto da una famiglia contadina di Carpi (MO) dove rimane sino alla Liberazione. Croce al merito di guerra, conferitagli per i sacrifici sostenuti nell’adempimento del suo dovere durante il secondo conflitto mondiale. Rientra a casa nel 1945. Continua l’attività di sarto fino al 1964 quando va a lavorare prima nella sartoria Blasi a Napoli e poi nell’industria di confezioni ABLA a Grumo Nevano sino al pensionamento.