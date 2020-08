Vico Equense. Domicilio dei senza fissa dimora, nasce “Via della Casa Comunale”: pubblicata la delibera

A Vico Equense nasce una nuova strada virtuale con l’obiettivo di registrare e censire i senza fissa dimora e per garantire loro l’accesso ai servizi erogati dai servizi sociali. A stabilirlo, con un’apposita delibera di giunta, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Buonocore.

Nello specifico si tratta di un’attribuzione di un recapito domiciliare fittizio, con tanto di numeri civici, necessario a garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini, anche quelli senza tetto, e assolvere cosi all’obbligo di registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio. L’iscrizione anagrafica rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica e costituisce condizione necessaria per favorire un percorso di inclusione sociale attiva che, a seguito della crisi economica e sociale, include forme particolari di disagio, le quali spesso preannunciano la perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari. Inoltre, in quest’ottica un ruolo fondamentale è assunto dai servizi sociali nell’iter procedurale di iscrizione anagrafica in “Via della Casa Comunale” da parte di quei soggetti che vivono in situazioni di disagio sociale.

