Vico Equense, covid-19 e scuola: il 30 agosto parte lo screening al personale

«Faccio un appello al personale scolastico che ha già dato prova di eccezionale responsabilità. Chiedo ai docenti di fare uno sforzo, di sottoporsi tutti al controllo sierologico, a cui dovrà fare seguito poi un controllo con il tampone». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

A Vico Equense da domani, domenica 30 agosto, e fino a sabato prossimo, 5 settembre, nella Sala delle Colonne all’Istituto Santissima Trinità e Paradiso, il personale docente e non docente potrà sottoporsi, su base volontaria, allo screening. I test sierologici sul personale scolastico saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale, che stileranno un calendario e lo comunicheranno ai propri assistiti.

Il 27 agosto – dice il sindaco Andrea Buonocore – mi sono incontrato col dottor Umberto D’Amora, Presidente dell’Associazione medici Penisola Sorrentina e col dottor Luigi Rinaldi Landolina, coordinatore dell’AFT 1 Vico Equense i quali mi hanno rappresentato le oggettive difficoltà e i potenziali danni da assembramenti negli Studi di Medicina Generale e pertanto, in un’ottica di fattiva e proficua collaborazione finalizzata alla riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, i Medici di Medicina Generale facenti parte dell’AFT 1 Vico Equense utilizzeranno la Sala Polifunzionale della Santissima Trinità.

L’avvio dell’anno scolastico, pur se tra mille difficoltà e preoccupazioni, rappresenta per l’Amministrazione comunale una priorità assoluta e per questo la campagna screening sierologico Covid- 19 rivolta al personale delle scuole, come da protocollo della Regione Campania dell’11 agosto, ci ha visti immediatamente sensibili e disponibili – conclude il primo cittadino vicano.