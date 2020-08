Vico Equense. Benito Ferraro, l’artista della montagna: un sentiero dedicato al pittore del Faito. Sabato prossimo, 22 agosto alle ore 9.30, in località Pian del Pero sul monte Faito, sarà inaugurato un sentiero dedicato a Benito Ferrato, il “Pittore del Faito”, artista che ha saputo coniugare la bravura su tela, in particolare con i quadri delle nevicate e delle faggete, al messaggio ecologico attraverso le sue apprezzate poesie, premiate anche in importanti concorsi letterari, scomparso nel 2018.

Il sentiero di livello E (escursionistico) misura 1,8 km. Dopo la cerimonia d’inaugurazione, per gli amanti del trekking, sarà possibile percorrerlo accompagnati da una guida.

Fonte Metropolis