Vico Equense affranta dal dolore: l’addio al giovane Mattia

Vico Equense, la notizia della perdita di un 23enne ha sconvolto tutti i vicani e non solo, addio a Mattia Strano. Conosciuto e apprezzato da molti suoi coetanei per il suo essere sensibile, intelligente, introverso, molti amici lo ricordano come un angelo. Mattia ci lascia, così giovane, in un dolore immenso.

La redazione di Positanonews porge le più sincere condoglianze alla famiglia Strano per la straziante perdita.