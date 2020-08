Vico Equene. In libreria il libro di Raffaela Visciano

Vico Equense – Una bella notizia per la costa di Sorrento . Da oggi il primo libro di poesie dal titolo “Il ricordo che ho di noi” della vicana Raffaela Visciano è in libreria e on line. Classe 1996, diploma al Liceo delle Scienze Umane, questa è la sua prima pubblicazione. Dalla prefazione si legge: «Raffaela Visciano percorre questa strada regalandoci una raccolta dal sapore agrodolce: dolce, perché le parole che sceglie sono intense, vive, vere, accompagnano le emozioni fuori dall’anima attraverso un abbraccio sentito, intimo ma importante; agra perché decide di utilizzare metafore e scelte stilistiche forti, d’impatto, che svegliano il lettore dal suo torpore e lo graffiano con la loro durezza.»