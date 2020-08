Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews con video, dirette , interviste e foto.

Gli ingredienti per questa magica serata sono stati l’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Andrea Buonocore e dell’assessore al turismo , spettacolo e cultura,Annalisa Donnarumma, per aver dato credito al progetto della Società dei Concerti di Paolo Scibilia, la location, gentilmente concessa dalle Contesse proprietarie, con il grande bagaglio storico, e il paesaggio da guardare non solo vedere. La Masseria Astapiana, oggi resort di lusso, è stata palazzo baronale dei Giusso e precedentemente dal 1589 Cittadella Monastica dell’ordine dei Camaldolesi nota come “Eremo Ventoso”. Il Parroco Don Raffaele ha invitato il pubblico a visitare la chiesa di San Romualdo, dal quadro appena restaurato per mecenatismo della Contesse. Protagonista assoluto della serata il maestro Alfonso Todisco e la sua orchestra che con professionalità e maestria hanno eseguito brani eccelsi del repertorio classico.