Viabilità in Campania, autostrada chiusa da Cava a Salerno: lavori Reggia di Caserta e Tangenziale

A3 Napoli-Salerno , per consentire interventi di manutenzione sul cavalcavia “Santoro”, dalle ore 21.00 di oggi alle 6.00 di domani è chiuso il tratto compreso tra le uscite Cava de’ Tirreni e Salerno in entrambi i sensi di percorrenza.

SS700 della Reggia di Caserta, per lavori, fino a sabato 14 novembre è chiusa la galleria Parco della Reggia, ricadente nel tratto compreso tra gli svincoli Caserta Ovest e Caserta Ospedale, in entrambe le direzioni. I lavori sono attivi dalle ore 22.00 di ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Tangenziale di Napoli, per lavori: dalle ore 22.00 di lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre alle 7.00 dei giorni successivi, chiusura del tratto tra le uscite Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli;

Tangenziale di Salerno, fino a giovedì 31 dicembre 2020, per lavori di manutenzione ordinaria, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 sono attivi restringimenti di carreggiata in tratti saltuari (della lunghezza massima di 1,5 km) lungo tutto l’asse (da Fratte a Pontecagnano) ed in entrambi i sensi di percorrenza. I lavori, riguardanti anche i rami di svincolo dell’arteria, sono sospesi nei giorni festivi e prefestivi.