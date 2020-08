Vesuvio, turisti in ritardo non entrano: arrivano i carabinieri

Un gruppo di turisti arriva in ritardo al Gran Cono e non entra: proteste e contestazioni, intervengono i carabinieri. Avvio infuocato per il primo weekend con l’allentamento delle restrizioni post Covid per il Vesuvio. Se, infatti, l’aumento del numero di persone da 15 a 25 – per gruppo che può accedere al Cratere ogni 15 minuti ha portato a un incremento di visitatori nel corso della giornata, non sono mancate le proteste da parte di alcuni turisti per il sistema di prenotazione online dei ticket. Un gruppo di visitatori proveniente da fuori regione, infatti, ieri mattina non è riuscito a entrare perché arrivato in ritardo: quando ai tornelli è stsato loro riferito che non c’era nulla da fare, è scoppiata la protesta. Tra l’altro i turisti rimasti fuori, come da regolamento e come indicato anche sul sito (Vivaticket) su cui si acquistano i biglietti, non hanno avuto diritto nemmeno al rimborso (il ritardo consentito prima e dopo è di massimo mezz’ora). Così hanno cominciato a lamentarsi e ad urlare. «Abbiamo fatto molti chilometri hanno detto per tornare indietro senza nemmeno visitare il Vesuvio. Rivogliamo i nostri biglietti». A cercare di sedare gli animi, gli operatori a quota mille e le guide vulcanologiche del Vesuvio che, poiché la situazione stava degenerando, hanno chiamato i carabinieri forestali della stazione di Boscoreale che sono accorsi per riportare ordine.

L’IRRITAZIONE

Dopo aver discusso con i carabinieri i turisti sono andati via irritati. La prenotazione del biglietto solo online, con l’eliminazione della biglietteria fisica nel piazzale a quota mille, è una delle nuove norme predisposte dall’Ente Parco dopo il Covid. L’eliminazione della biglietteria in presenza, però, fin dall’inizio è stata contestata da diversi operatori e turisti, in primis l’impossibilità in alcuni casi di accedere al sito perché sovraccarico e poi l’impossibilità di essere rimborsati, sia in caso di ritardi che di imprevisti. Ma le lamentele sono numerose: c’è il visitatore che giustifica il ritardo perché il percorso a piedi dall’area parcheggio, a quota 800, fino all’ingresso a quota mille è lungo e faticoso, e quello che dice che le navette sono sovraffollate e bisogna aspettare molto; in generale sono ancora tanti quelli che, non consapevoli che l’acquisto si possa fare solo online, arrivano fino in cima e devono tornare indietro. «Ogni giorno c’è qualche problema dovuto alla mancanza del botteghino dice Roberto Addeo, presidente delle Guide Vulcanologiche – e noi cerchiamo di mediare con i turisti, che talvolta sono comprensivi altre volte sono più agguerriti e creano caos. In ogni caso noi chiediamo con forza il ritorno della biglietteria in presenza e anche un ulteriore aumento del numero di persone per gruppo di visitatori».

«Il sistema di prenotazione e di acquisto online replica il presidente Agostino Casillo – con orario obbligatorio serve principalmente a tutelare la sicurezza dei turisti. C’è un’ora di tolleranza ed è tutto chiaramente scritto sul portale all’atto dell’acquisto del biglietto. Oltre 19mila persone sono entrate con il nuovo sistema di fruizione ed hanno effettuato la visita in tranquillità e con soddisfazione; se 15 persone arrivano in ritardo oltre il consentito, penso che non possono addebitare ad altri se non a se stessi la responsabilità della mancata visita». «Capisco il rammarico per non aver visto il Cratere conclude – ma è giusto far rispettare le regole, per garantire la sicurezza dei turisti ma anche per rispetto di tutti gli altri, la quasi totalità, che invece sono arrivati in orario pianificando bene il proprio viaggio».

Francesca Mari, Il Mattino