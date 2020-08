Vacanze tra Positano e Ravello anche per l’influencer Rianne Meijer: virale la foto ironica. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questo mese di agosto.

Tramite la foto, diventata virale, che ritrae lei ed il suo compagno su una barca, possiamo notare che anche Rianne Meijer ha scelto Positano come luogo per le sue vacanze. Nella foto ironica, sembra che il compagno Roy Atiya si sia inginocchiato per una proposta di matrimonio mentre, invece, doveva semplicemente allacciarsi le scarpe.

L’influencer “sincera”: così è definita Rianne Meijer. Infatti sul suo profilo Instagram, sul quale è seguita da oltre un milione di persone, è solita mostrare come una persona possa apparire in maniera diversa in diverse fotografie anche rimanendo la stessa: “Same body, different pose”. Insieme alle foto in posa plastica, dunque, svela il “dietro le quinte” di ogni scatto perfetto.