Vacanze in Costiera per la modella Lorena Rae, tra Positano e Ravello. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto in questo mese di agosto.

A scegliere la Costa d’Amalfi è stata anche la modella Lorena Rae, nome che negli ultimi due anni ha risuonato molto tra le file principali del fashion system, come testimoniano le foto e le stories che sta pubblicando sul suo profilo Instagram, social sul quale è seguita da circa due milioni di persone.

Foto 2 di 2



La ventiseienne tedesca è stata immortalata all’Hotel Palazzo Avino di Ravello, un’antica dimora gentilizia del XII secolo, sapientemente riadattata ad albergo dopo un’integrale opera di riqualificazione.

Successivamente, la ragazza si è spostata a Positano, più precisamente a Villa Treville, esclusivo rifugio situato all’interno di una spettacolare tenuta sulla scogliera che si affaccia sulle limpide acque blu di Positano, uno dei gioielli della favolosa Costa d’Amalfi.

Lorena Rae nasce a Diepholz in Germania l’8 Luglio del 1994, di discendenza americana da parte del nonno, la giovane capisce presto quale sia la sua vocazione, impara l’Inglese americano guardando serie TV come Gossip Girl e diventa quasi immediatamente celebre sui social condividendo selfie e momenti della propria vita privata.

Lorena è la più grande di tre figli, ha una sorella di nome Celine, ed un fratello di nome Maurice, entrambi hanno deciso di seguire il cammino della sorella imbarcandosi nel fashion system.

Lorena Rae ha iniziato la sua carriera da modella lavorando con un marchio Bijou Brigitte e viaggiando per un lavoro a Milano e Ibiza. Nel 2015, quando ha firmato con l’agenzia Wilhelmina ed è stata menzionata in GQ Germany online, ha lavorato con i marchi NewYorker e Guess. Nel 2016, è stata chiamata una “Instagram crush” nel digitale di Playboy. Nel 2017, Lorena è diventata rappresentante L’Oréal al Festival di Cannes ed è apparsa sulla rivista OOB.

Nel 2018, è apparsa sulla passerella per Calzedonia, Shiatzy Chen e raggiunge l’apice della sua fama sfilando al Victoria’s Secret fashion show, da lì la strada per Lorena Rae è stata tutta in discesa.