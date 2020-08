“Vacanze Amalfitane” tra vicoli e scorci, ecco il film sulla storia d’amore da Cetara

Cetara. Ecco il progetto “Vacanze Amalfitane” del giovane regista Michele Pelosio, prodotto da Emmepi. Un film che avrà l’obiettivo di raccontare l’anima della Costiera Amalfitana a bordo di una Vespa 50 Special del ’78 e che prende ispirazione dal noto Vacanze Romane di William Wyler, interpretato dalle icone del cinema internazionale degli anni ’50, Gregory Peck e Audrey Hepburn.

“La Costiera Amalfitana è un complesso eccezionale di valori naturali e culturali che abbiamo il dovere di tutelare e diffondere – ha detto il regista Michele Pelosio – la scintilla è generata dal desiderio di condividere, in una chiave del tutto nuova, vicoli e scorci che fanno sognare, e di trasmettere le tradizioni e l’ospitalità della sua gente, di far ammirare colori ed aspirare profumi, sulle ali di una Vespa”.

Due icone italiane inconfondibili, di grande impatto pubblico, che affondano le radici in un’identità facilmente riconoscibile in tutto il mondo. Il progetto è un inno alla speranza: in particolare, la Vespa ha segnato l’epoca del Secondo Dopoguerra e segnerà la ripartenza dell’Italia dopo la pandemia. La relazione tra il mondo contemporaneo e quello del passato crea un contrasto emozionale che travalica spazio e tempo. L’idea nasce in seguito al restauro di una Vespa 50 Special del ’78, ereditata dal nonno del regista e riportata alla luce, in maniera autentica, dopo un terribile incidente. La voglia di omaggiare una figura importante della propria vita, così come i suoi emozionanti racconti in giro per la Costiera Amalfitana, danno vita al progetto. La prima tappa è a Cetara, il piccolo borgo romantico della Costiera Amalfitana. Un amore dei due giovani spensierati in vespa, immerso in una bellezza senza tempo. Emmepi è un team di professionisti dall’esperienza decennale, con un background eterogeneo, che opera nel panorama nazionale ed internazionale: un’esplosione di idee, passione, grinta, coraggio, energia positiva, da trasmettere ai più, soprattutto dopo i recenti avvenimenti. Vacanze Amalfitane è una ventata d’aria fresca che stuzzica la curiosità, coinvolge ed appassiona.