Università di Salerno, a Fisciano si parte con i test di medicina: le norme anticovid

I test di accesso a Medicina saranno blindati per garantire la sicurezza degli studenti. Si è tenuto ieri – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – il tavolo tecnico tra i rappresentanti dell’Università di Salerno e gli esponenti della questura di Salerno e delle forze dell’ordine del territorio, per definire il piano organizzato per il 3 settembre. In quel giorno, infatti,

si svolgeranno le prove per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria. L’accesso sarà consentito solo agli studenti autorizzati che dovranno indossare rigorosamente dispositivi di protezione.