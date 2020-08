Una fake news in giro per il web: “Non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare mio figlio”. Sul web sta, negli ultimi giorni, girando l’ennesima fake news relativa al nuovo anno scolastico in Italia e su come questo verrà affrontato a causa del Coronavirus.

Nello specifico, il post in circolo su Facebook racconta di un presunto isolamento dei bambini qualora dovessero presentare i sintomi del Covid tra i banchi scolastici.

“Il 14 settembre io non autorizzo nessun personale della scuola ad isolare mio figlio se dovesse presentare improvvisamente qualche linea di febbre… Nessun personale sanitario può prelevare mio figlio da scuola in mia assenza traumatizzandolo! Non firmerò nessun foglio di autorizzazione che prevede questo tipo di trattamento… Fino alla maggiore età io genitore sono unico tutore di mio figlio!”.

A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione ha fornito la sua risposta: “Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all’interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19. Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all’autorità sanitaria. Niente di più falso, ovviamente. Il Protocollo di sicurezza prevede invece che si debba provvedere quanto prima possibile “al ritorno al proprio domicilio” e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti”.