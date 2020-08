Un post che pesa quanto un macigno

Ignoro chi sia il giovane che ha deciso di porre fine ai suoi giorni. Non conosco la sua famiglia. Ho letto il post ed ho compreso l’intenso ed insostenibile dolore che l’ha indotto, giorno dopo giorno, ad una decisione estrema. Ciò che egli ha scritto capita quotidianamente a coloro che, essendo intimamente buoni, si spendono a favore degli altri, amano intensamente, danno generosamente anche se posseggono ben poco … poi, improvvisamente, aprono gli occhi, i sogni svaniscono e le ferite che gli artigli di coloro che scambiano la bontà d’animo per semplicioneria lasciano segni che diventano sempre più profondi e dolorosi, ulcerosi, insanabili, la mente vacilla e la morte appare come unico rimedio. Mio caro ragazzo, la Divina Misericordia avvolga nella Sua luce te ed i tuoi familiari e, finalmente rasserenato, ti stringa fra le sue braccia.