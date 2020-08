Un Magister del Mare al XX Capodanno Bizantino di Amalfi

Una scelta iconica, quella del comandante Gennaro Arma, quale Magister di Civiltà Amalfitana, per la XX edizione del Capodanno Bizantino.

Soprattutto è significativa la scelta del tema di quest’anno: “Il Mare”, in assoluto l’elemento più importante della “costa divina”.

Questo patrimonio di ricchezza, di bellezza e di vita, tanto martoriato e sfruttato in questa nostra epoca, senza le necessarie regole di tutela, ha bisogno più che mai, di rispetto ed attenzione, da parte di tutti noi.

Dal cuore della Costiera d’Amalfi, il “Magister del Mare”, dovrà rappresentare per gli anni a venire, un monito per fare di tutto, anche “eroicamente”, per migliorarlo.