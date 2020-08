U.S. Meta vince il primo torneo del forum dei giovani delle “Associazioni del territorio”

Meta / Sorrento ( Napoli ) Si è appena concluso il primo torneo del progetto del forum dei giovani di meta “Campus stivo sport e Divertimento” in collaborazione con l’Us Meta per i tornei di calcio e con l’ A.s. Victoria Atletica Meta per i tornei di calcio a 2 – calcio tennis e pallavolo…Il torneo delle “Associazioni del territorio metesi” è iniziato il 24 luglio e ha visto varie squadre partecipare: (vedi sito web https://forumdeigiovanimeta.it/ – https://forumdeigiovanimeta.it/?p=55 ) . Si è concluso con la finale per il terzo e quarto posto tra il Club Juve e i giovanissimi della parrocchia santa maria del Lauro , quest’ultimi vittoriosi per 1-3( reti di Criscuolo A. 2 e Sessa Carmine per la parrocchia e di Scarpati Fabio per il club Juve) , e con la finalissima tra l’US Meta e la Penisola F.c. finita con il punteggio di 3-0 (De Vivo – Borriello e Castellano in goal) .. la formazione vincitrice: U.S. Meta: Manzi Maurizio – Buonocore Luigi – Izzo Mattia – Starita Roberto – De Vivo Francesco

Borriello Fernando – Castellano Rino – Vinaccia Carlo – Veniero Mirko – Russo Diego – Schisano Antonino. Capocannoniere del Torneo IZZO MATTIA con 8 reti… da domani al via il secondo torneo UNDER 21 mercoledì 12 dalle ore 19.00, poi il torneo dei rioni dal 20 agosto … Il giorno 19 premiazioni del torneo appena concluso e presentazione dei giochi di calcio a 2 – calcio tennis e pallavolo …