Tutti negativi i test effettuati ieri in Costiera Amalfitana. In attesa dei risultati degli ultimi venti. Sono risultati tutti negativi i test per il Coronavirus effettuati nel corso della giornata di ieri, giovedì 13 agosto 2020, in Costiera Amalfitana. Tra Amalfi, Ravello e Tramonti, sono arrivati oggi i risultati dei primi quaranta tamponi, tutti negativi.

Si è adesso in attesa degli ultimi venti.

Buone notizie, dunque, per la Costiera Amalfitana, anche in questo primo periodo di post lock down. Ricordiamo, infatti, che la Costa d’Amalfi, anche durante la fase più critica dell’emergenza Coronavirus, è stata, fortunatamente, solo sfiorata dal virus.

Ancora una volta vogliamo elogiare l’operato dei sanitari e di tutti gli addetti.