Turista sale sul tetto delle Terme Centrali degli Scavi di Pompei per scattare un selfie

Non si conoscono ancora le generalità né la nazionalità della turista che, violando le regole, ha percorso una scalinata vietata ai visitatori per salire sul tetto delle Terme Centrali degli scavi di Pompei, per scattare un selfie. Ad un’altezza di 3 metri la donna ha rischiato di cadere e farsi male compiendo questo atto di incoscienza in un sito in cui è vietato anche solo sedersi o appoggiarsi sui monumenti. I biglietti prenotati per accedere agli scavi sono nominativi e quindi, qualora la Soprintendenza ritenesse opportuno identificare la turista per sanzionarla, si potrebbe risalire alla sua identità incrociando le immagini delle telecamere al momento dell’ingresso con il nome impresso sul biglietto; a patto che la donna non abbia fornito un falso nominativo. Tale reato inoltre è punibile penalmente, con reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da mille a 3mila euro.