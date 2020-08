Tunnel Minori-Maiori, Confindustria Salerno a favore dell’opera. Prete: “Bisogna agevolare la viabilità”

In Costiera Amalfitana c’è un caldo dibattito sul tunnel Minori-Maiori, dopo l’approvazione della deroga al Put avvenuta la scorsa settimana. Contro l’opera finanziata dalla Regione Campania, si stanno formando comitati cittadini, ma c’è chi sostiene questo intervento, sostenendo che alleggerirà il traffico lungo la Statale Amalfitana. Di questa idea è infatti il presidente di Confindustria e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, ospite fisso alla trasmissione “In 5 minuti” di Radio Alfa, che commenta così tale situazione:

“Intanto il tunnel non ha un impatto sull’ambiente, questo va detto, perché dove c’è un tunnel non c’è nessun sfregio al panorama. Tanto per capirci, cosa è fondamentale per la costiera amalfitana. Dopodicché il dibattito viene da lontano, un dibattito nel quale anche noi come confindustria ci siamo attivati e abbiamo fatto un convegno al Comune di Amalfi, dove erano presenti molti sindaci tre-quattro anni fa”, spiega Prete nel programma radiofonico.

“Purtroppo la vicenda è che tra gli operatori dalla costiera amalfitana già non c’è unanimità di vedute, nel senso che c’è chi non vorrebbe un turismo “mordi e fuggi”, che poi è quello che crea il traffico, un turismo che i grossi alberghi non prediligono, perché loro hanno clientela straniera molto benestante – dice il presidente di Confindustria Salerno – In costiera non si può proibire a qualcuno di andar via, allora mi ricordo che feci una provocazione: decidedetevi, o la costiera è un bene fruibile per tutti, e in questo caso bisogna assolutamente agevolare la viabilità, ecco l’utilità del tunnel, oppure la costiera consideriamola come un’isola, d’estate arrivi a vietri e poi puoi andare solo via mare. Nella sostanza oggi c’è il tema tra Maiori e Minori.”

“Dico, ci scandalizziamo sempre, poi quando le opere vengono fatte quell’utilità che poi ne deriva, nessuno più la contesta. Mi riferisco ad esempio al parcheggio di Amalfi, un parcheggio straordinario, scavato nella roccia, che ha risolto molti problemi di Amalfi, come possibilità di parcheggiare per i turisti. C’è sempre una forma di protesta ad essere contrari”.