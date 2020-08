Tunnel Maiori – Minori. L’opera divide: Capone non si esprime, Della Pace lo boccia, D’Amato possibilista. Continua a tenere banco in Costiera Amalfitana la querelle legata alla realizzazione della galleria Maiori-Minori. Il comitato “Tuteliamo la Costiera Amalfitana” chiede ai tre candidati a sindaco di Maiori – Antonio Capone, Elvira D’Amato e Salvatore Della Pace – di prendere una posizione netta contro l’opera. In particolare per quanto concerne il progetto del tunnel che servirà a trasformare i circa 800 metri di strada che attualmente unisce i due comuni in un’area pedonale.

Se il sindaco uscente, Antonio Capone, ha preferito non esprimersi sulla questione, ha le idee molto chiare Salvatore Della Pace, a capo della lista “Idea comune”: «Ci sono delle priorità in Costiera Amalfitana che vanno al di là di questo intervento che obiettivamente non rappresenterebbe di per sé un passo in avanti per la Divina – sottolinea Della Pace -Dato che io credo molto nel denaro pubblico e in come viene speso, penso che obiettivamente si sarebbe potuto utilizzare in una maniera più proficua. In questa nostra Costa Divina diciamo che delle opere sono indispensabili magari perché toccano i comuni che ci interessano: è la cosa più sbagliata che si possa fare. In particolare quando la scelta viene determinata perchè quel comune ha maggiore interesse ad avere quell’opera pubblica. Noi dobbiamo pensare a quale interesse ha la comunità intera della Costiera Amalfitana».

Elvira D’Amato, candidata a sindaco per la lista “#Maioridinuovo”, intende dare ai cittadini di Maiori risposte certe: «La