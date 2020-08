Tunnel Maiori-Minori, il consigliere provinciale Celano: “Cascone tenta goffamente di “mascherare” le responsabilità della regione”

Il consigliere pronvinciale di Forza Italia, Roberto Celano, commenta così la vicenda del tunnel in Costiera Amalfitana, che collega Maiori con Minori: “Il Consigliere Cascone, avendo evidentemente preso coscienza della forte opposizione dei cittadini della costiera per la galleria che dovrebbe collegare Maiori a Minori, opera ritenuta fortemente impattante oltreché inutile, tenta goffamente di “mascherare” le responsabilità della regione. Dichiara, infatti, che l’opera sarebbe stata inserita con apposita variante nel Put quasi “per finta”, perché non è detto che si faccia. Appare evidente, ormai, che l’amministrazione regionale non ha alcuna idea progettuale seria, né riesce a programmare infrastrutture utili allo sviluppo dei territori. Esprimiamo sostegno e solidarietà alla battaglia condotta dal coordinatore Mormile e dagli esponenti di Forza Italia in Costiera Amalfitana e da tanti cittadini, che preferirebbero che le ingenti risorse che la regione vorrebbe destinare ad un’opera inutile e dannosa per l’ambiente, venissero invece utilizzate per infrastrutture strategiche e necessarie a migliorare davvero la viabilità di una delle zone più belle ed attrattive della regione Campania”.

Il consigliere azzurro evidentemente si riferisce alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della commissione trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, in un’intervista fatta a Tv Oggi (sotto 2:36).