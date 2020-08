Treni, distanza di sicurezza o assembramenti? Il divario tra regionali e Alta velocità

E’ diventato un paradosso quello del trasporto su rotaie: rischio assembramenti sui treni regionali, ampi vuoti sull’Alta Velocità. L’emergenza Covid19 ha messo in evidenza un’altra anomalia tutta italiana: attualmente per spostarsi in treno tra Firenze e Roma bisogna rispettare il distanziamento tra i posti a sedere, per viaggiare tra Milano e Verona non ce n’è bisogno. Una contraddizione evidente che preoccupa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico nazionale che i tecnici nominati dalle Regioni.