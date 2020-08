Tre suicidi, il Vescovo: “Attenti al lockdown per Covid”

Enrico Ferrigno, Il Mattino

Tre suicidi in poco meno di due settimane, probabilmente attribuibili alla crisi economica post lockdown. A lanciare l’allarme è stato il vescovo di Acerra monsignor Antonio di Donna durante l’omelia dell’Assunta nella cattedrale cittadina. Un’omelia amara e in alcuni momenti dura, in cui il prelato ha anche rilanciato la necessità di contrastare il degrado ambientale in vista dell’annunciata visita pastorale del Papa. «Vorrei richiamare la vostra attenzione su un fenomeno che mi preoccupa, e speriamo finisca qui. Nel giro di due settimane ci sono stati tre suicidi, tre persone che si sono tolte la vita. Due qui ad Acerra, uno a San Felice a Cancello. Non sappiamo certo le motivazioni, ma non è difficile capire che dietro questi gesti disperati ci siano i motivi di povertà, di disoccupazione, di mancanza di lavoro, soprattutto in questo tempo di pandemia che sta procurando nuove povertà, in cui la gente non ce la fa ad andare avanti», ha ricordato monsignor Di Donna. Ad Acerra il primo caso è dello scorso 26 luglio. Domenico, un imprenditore settantenne di materiali edili, si spara in pieno volto di primo mattino con la sua pistola. In un primo momento sembrava un incidente, ma poi la tragica scoperta: suicidio. Dopo pochi giorni, il 3 agosto, a decidere di farla finita è stato, sempre ad Acerra, Pasquale, un barbiere di 41 anni. Lo hanno trovato alcuni parenti nel suo salone. A San Felice a Cancello, provincia di Caserta ma diocesi acerrana, Francesco, 69 anni, decide poi di farla finita nell’abitazione dove viveva da solo stringendosi alla gola una fascetta di plastica.

LA PREOCCUPAZIONE

«Sono molto preoccupato per questa drammatica crisi che stiamo vivendo da alcuni mesi. E le prospettive future, una volta finiti gli incentivi erogati dallo Stato, non sono certamente rosee. Certo, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere i problemi – ha ammonito il vescovo – però almeno la vicinanza o un piccolo aiuto, forse una goccia, è importante per sollevare chi non ce la fa ad arrivare, non a fine mese, ma nemmeno alla metà», spiega il vescovo, che invita a pregare perchè non si perda «il bene grande, inestimabile della speranza. Senza speranza – dice Di Donna – non si può vivere, senza speranza si muore, anche se si continua mangiare e a bere, ad andare avanti. Ma la speranza è necessaria come il pane e come l’acqua». La diocesi, promette, «sarà vicina alle famiglie che hanno avuto queste perdite in maniera così drammatica», ma, poi rivolto ai fedeli, ecco l’appello a segnalare situazioni gravi.

L’AMBIENTE

Ma neanche questa volta, neanche se la nuova emergenza povertà preoccupa e spaventa, Di Donna recede dalla battaglia che fin dal primo giorno coinvolge e caratterizza il suo apostolato. «Sul fronte dell’ambiente dobbiamo purtroppo registrare ancora una volta il perdurare di un disegno diabolico che vuole fare del nostro territorio tra Napoli e Caserta, in particolare Acerra il polo dei rifiuti della Campania. Il disegno è ormai chiaro: ancora una volta in queste settimane ci troviamo a fare i conti con l’autorizzazione di un nuovo impianto di produzione di biomasse nell’area Asi di Acerra. Esso dovrebbe sorgere in un’area già piena di strutture per lo smaltimento dei rifiuti. E, come se non bastasse, c’è un altro gemello, un impianto di compostaggio, che dovrebbe sorgere in Contrada Omo Morto, a Caivano, ma praticamente a due passi da Acerra. E tutto questo senza informare la popolazione, senza consultare i cittadini interessati. Realizzare questi impianti significherebbe affossare per sempre il nostro territorio», sbotta il prelato. Nella città simbolo della Terra dei fuochi prossima meta della visita pastorale del Papa, il vescovo mantiene alta e soprattutto viva la battaglia per un ambiente salubre e per un rilancio dell’agricoltura che sarebbero fortemente penalizzati dalla creazione di un polo regionale dei rifiuti. «Il nostro territorio è saturo: ha già pagato da troppi anni. La Campania è una regione così grande, perché tale accanimento? Acerra diventa così la vittima di questo disegno diabolico, che le istituzioni, regionale e locale, non vogliono o non possono contrastare», accusa il battagliero prelato rivolto a Palazzo Santa Lucia e al Comune. Poi gli strali si indirizzano all’aria che diventa irrespirabile per i roghi «che continuano» e nauseabonda per gli sversamenti serali di sostanze tossiche. «Altro che mascherine per non prendere il contagio, qui ad Acerra la mascherina a noi serve contro la puzza e contro quello che dobbiamo respirare».