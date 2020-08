Trappole per topi nei giardinetti della stazione di Sant’Agnello. Due cani perdono la vita

Trappole per topi nei giardinetti della stazione di Sant’Agnello. Da qualche giorno sgomento e apprensione si avvertono nei cittadini del paese costriero, abituati a portare i loro amici a quattro zampe a spasso per il centro. Ebbene, dopo aver appreso che ben due cani hanno perso la vita per aver ingerito del veleno destinato ai ratti, oltre ad aver cambiato itinerario, ci si chiede chi abbia avuto questa idea e soprattutto come sia possibile che non siano stati messi degli avvisi. Fa tenerezza sapere che uno dei due cani sia morto sul colpo, davanti agli occhi del padrone rimasto impietrito perché non capiva cosa stesse accadendo. Gli animali domestici, quando entrano in una famiglia, ne diventano a tutti gli effetti un componente e, quando vengono poi a mancare, il dolore che si prova è pari a quello per un essere umano. Si consiglia pertanto a chiunque non lo sapesse ancora, di evitare di passeggiare con i propri cani per il posto “incriminato”.