Tramonti donna investita a Polvica sulle strisce pedonali. Ancora un incidente in Costiera amalfitana, dopo quello dopo Positano , l’incidente è avvenuto al centro del paese fra la Banca e il Comune. Sembra che l’uomo abbia investito una donna originaria di Tramonti ma residente in un paesino del Piemonte in vacanza nella cittadina dei Monti Lattari . Un’ambulanza del 118 è intervenuta tempestivamente per trasferirla al Presidio ospedaliero Costa d’Amalfi. Si parla di una possibile frattura. Saranno gli uomini dell’Arma a stabilire le esatte dinamiche.