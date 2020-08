Tramonti. Di nuovo piromani in azione: intervengono i vigili del fuoco. Dopo l’episodio di ieri verificatosi a Tramonti, in Costiera Amalfitana, i piromani sono tornati in azione. Nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, si è verificato un incendio in località Croce dell’Arco, sempre a Tramonti.

Con il fumo visibile a distanza, sono giunti sul posto gli uomini della Comunità Montana ed i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, evitando un’ulteriore propagarsi del fuoco.